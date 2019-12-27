AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sürüyor - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

6 saat önce

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ocak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ocak, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Şamiloğlu ise haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Altındal da tercihini haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Cihan Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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