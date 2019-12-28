AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sürüyor - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

6 saat önce

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pekcanlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Pekcanlı, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraf seçiminde zorlandığını belirten Pekcanlı, AA çalışanlarının Türkiye'de ve dünyanın her yerinde güzel fotoğraflar çektiğini ifade etti.

Tercan da haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil Akşamı" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Milliler'den asker selamı" fotoğraflarını seçti.

AA muhabirlerini tebrik eden Tercan, AA'nın Türk halkının gözü kulağı olduğunu kaydetti.

Demir ise haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Milliler'den asker selamı" fotoğraflarından yana tercihini yaptı.

Her fotoğrafın kendi içerisinde ayrı bir anlam barındırdığını belirten Demir, "Dedem Sarıkamış'ta şehit olmuş. Benim de gönlümden geçen fotoğraf Sarıkamış fotoğrafıdır. Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen etkinlikte seçilen fotoğrafa oyumu verdim." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Tercan, Edirne, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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