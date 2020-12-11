AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor
11.12.2020 11:29
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özgür Tiran, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Kalkan, "yaşam" kategorisinde "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' ", "haber" kategorisinde Gökhan Balcı'nın " Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale", "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını oyladı.
Tiran ise "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı", "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi"" fotoğrafına oy verdi.
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