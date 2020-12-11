AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor - Son Dakika

Tiran ise "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın " Haliç 'te gökkuşağı", "haber" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un " Futbol özlemi"" fotoğrafına oy verdi.

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