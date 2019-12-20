AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldılar - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldılar

6 saat önce

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA'nın

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Uğur, "Batırılan uçak", "Yüzen bebekler" ve "Kıran kırana mücadele" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm de " Çamlıca'da kandil akşamı", "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden de, oyunu " Gazze'de enkazlar arasında iftar", " Harran'da yaşam" ve "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise "Batırılan uçak", "Tasavvuf rüzgarı" ve "Millerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da, "Batırılan uçak", "Harran'da yaşam" ve " Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Ömer Taşçıoğlu, Cengiz Kalkan, Emrullah Üzüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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