Son Dakika Haberleri: AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında raftingciler "Raftingin zorlu parkuru"nu seçti - DÜZCE
Son Dakika Güncel AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında raftingciler 'Raftingin zorlu parkuru'nu seçti - DÜZCE - Son Dakika

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında raftingciler "Raftingin zorlu parkuru"nu seçti - DÜZCE

6 saat önce

Türkiye'nin önemli rafting alanlarından Düzce'de, rafting rehberleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin önemli rafting alanlarından Düzce'de, rafting rehberleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Melen Çayı Cumayeri Dokuzdeğirmen mevkisindeki tesislerde, bulundukları botlarda, oylamaya sunulan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan toplam 51 fotoğrafı inceleyen rehberler, AA muhabirinden bilgi aldı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe ve rafting rehberleri, "haber" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler", "spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" ile Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Hepsi çok güzel, fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum." diye konuştu.

Özellikle "spor" kategorisinde Durmuş Genç'in çektiği "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını beğendiklerini dile getiren Tepe, "Bu sporun tanınması açısından da çok güzel. Spor kategorisinde o kadar güzel fotoğraflar var ki Türk Milli takımımızın asker selamı hiçbir şeye değişilmez. Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatı'ndaki çocuğa sevgisi, suyun altındaki çocuğun tepkisi çok güzel. Burada bir fotoğrafı beğenmek önemli değil, hepsi birbirinden değerli. Anadolu Ajansının tüm fotoğrafları çok güzel ve bizim gözümüzde birinci." ifadelerini kullandı.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında raftingciler Raftingin zorlu parkuru nu seçti - DÜZCE

Anadolu Ajansı, Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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