AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı - Son Dakika

AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı

23.12.2020 11:57

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan iç savaş mağdurları, yer aldıkları fotoğraflarla aday oldukları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan iç savaş mağdurları, yer aldıkları fotoğraflarla aday oldukları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İdlibliler, fotoğraflar arasından yaşam ve haber kategorisinde aday gösterildikleri kendi karelerine oy verdi.

Doğuştan elleri ve kolları olmayan Muhammed bebeğin babası Halit Mısaytıf, oylamaya katıldı.

Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlumun sesini duyurduğu için Türk hükümetine ve Anadolu Ajansına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Mısaytıf, "Muhammed'in sesini duyuran herkese teşekkür ediyorum. Oğlum Muhammed'in yer aldığı fotoğrafın aday olduğunu sosyal medya üzerinden gördüm. İnşallah Muhammed'in bulunduğu fotoğraf kazanır." ifadesini kullandı.

Beşşar Esed rejimin İdlib'in Marrıtmısrın beldesine düzenlediği saldırı sonrasındaki çekilen ve yarışmada aday gösterilen fotoğrafta yer alan Ahmet Devvara da yaşadıkları eve saldırı düzenlendiğini ve kolundan yaralandığını söyledi.

Devvara, "Saldırı sonrasında AA çalışanı fotoğrafımı çekti. Yılın fotoğraflarına aday olmuş. İnşallah kazanır. Temenni ederim ki AA buradaki insanların acılarını ve Esed rejiminin vahşetini dünyaya duyurmaya devam eder." şeklinde konuştu.

Ağır bir deri hastalığı olan Pemfigus hastalığına yakalanan Meryem es Sah'ın babası İbrahim es Sah da "Kızımın bulunduğu fotoğraf yılın fotoğrafı için aday gösterilmiş. Ümit ederim kazanır." dedi.

Kızının sesini duyurduğu için Anadolu Ajansına teşekkür eden baba Sah, "Umarım Meryem'in fotoğrafı kazanır. Meryem gibi yüzlerce ihtiyaç sahibi çocuk var. Bu insanların sesini duyuran Anadolu Ajansına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı
AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı
AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı
AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı

Saldırı, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı - Son Dakika


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