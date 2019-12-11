AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi - Son Dakika

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi

6 saat önce

Fransa'nın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Fransa'nın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralanan AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Görgü tanıklarına göre Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanan Yalçın'ın hasar gören gözünün tedavisi ve kontrollerine, bugün taburcu edildiği Cochin Hastanesinde devam edilecek.

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız, dün akşam Yalçın'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

Yalçın'ın yaralanması

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda yaşanan şiddet olaylarının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada bir cismin maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

Yalçın'ın ağır hasar gören sol gözünün görme yetisini kaybetme riski bulunuyor.

Yalçın'ın gözüne isabet eden cisim, AA foto muhabirine ilk müdahaleyi yapan cankurtaran Fransız Ronan Pacs'a göre Fransız polisinin plastik bombası oldu.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra iki gazeteci ve bir gösterici yaralanmıştı.

AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın taburcu edildi

Mustafa Yalçın, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:56 Kaynak: AA
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