Son Dakika Haberleri: AA personeline kıdem sertifikası töreni
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AA personeline kıdem sertifikası töreni

1 saat önce

Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, her personelin AA'da huzurlu, mutlu bir geçmişi ve ümitli bir geleceği inşa edebileceği ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
AA ailesinin geniş bir aile olduğunu, sıkıntıların ve sevinçlerin beraber paylaşıldığını vurgulayan Özkaya, kuruma katkı sağlayan personele teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Özkaya, personele sertifikalarını takdim etti.
AA personeline kıdem sertifikası töreni
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Güncel
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