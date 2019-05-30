AA personeline kıdem sertifikası töreni

Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya
, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, her personelin AA'da huzurlu, mutlu bir geçmişi ve ümitli bir geleceği inşa edebileceği ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
AA ailesinin geniş bir aile olduğunu, sıkıntıların ve sevinçlerin beraber paylaşıldığını vurgulayan Özkaya, kuruma katkı sağlayan personele teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Özkaya, personele sertifikalarını takdim etti.