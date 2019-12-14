AA, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi - Son Dakika

AA, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi

7 saat önce

Edirne'nin Enez ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botları su alan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

AA, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçle mücadelesini görüntüledi, System.String[]

Edirne'nin Enez ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve botları su alan 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı TCSG-903 botuyla, Enez bölgesinde devriyeye çıkan ekip, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunda, sahilden 5 kilometre açıkta düzensiz göçmenlerin kullandığı bir botu gece görüş kamerasıyla tespit etti.

Yunanistan'ın Dedeağaç yönüne doğru ilerleyen düzensiz göçmenlere yaklaşan ekip, botun motorunun durdurulması yönünde uyarı yaptı.

Bot komutanı tarafından botun kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle batma riski olduğu yönünde defalarca anons yapıldı. Komutanın yaptığı, "Her an batabilirsiniz" anonsuna, bottaki bir düzensiz göçmen, Türkçe olarak "Tamam, sıkıntı yok" diye karşılık verdi.

Botları bir süre sonra su almaya başlayan düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kontrollü olarak TCSG-903 botuna alındı. Hamile bir kadın ile bir anne ve çocukları, personel tarafından botun içine davet edildi. Isınmaları için battaniye dağıtılan göçmenlere ayrıca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin, düzensiz göçmenleri ölümden kurtarmak için verdiği mücadele Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince görüntülendi.

Kıyıya getirilen Afganistan uyruklu 6'sı çocuk, 13'ü kadın 37 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu arada su alan lastik botta ıslandığı için hipotermiye giren bir düzensiz göçmen ile hamile kadın, limana gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yunanistan, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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