Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret
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MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Bülbül, çalışanlara başarı diledi.
Bülbül, Türkiye'nin hassas süreçlerden geçtiğini belirterek, bu anlamda medyaya önemli görevler düştüğünü kaydetti.
Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA
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