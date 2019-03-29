Son Dakika Haberleri: Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

44 dakika önce

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Aa Sakarya Bölge Müdürlüğüne Ziyaret, System.String[]
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Bülbül, çalışanlara başarı diledi.

Bülbül, Türkiye'nin hassas süreçlerden geçtiğini belirterek, bu anlamda medyaya önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL, Milletvekili, MHP, Sakarya, Güncel
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