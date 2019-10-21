Son Dakika Haberleri: AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Son Dakika Güncel AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

1 saat önce

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Yatçı, çalışanlara başarı diledi.

Yatçı, Sakarya'da yaşayan Boşnaklar olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, askerlerin başarısı için dua ettiklerini söyledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.

Ziyarette derneğin Genel Sekreteri Remziye Sarıoğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Basri Çokol ve İsmail Gacal da yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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