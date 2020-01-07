AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te (TÜBİTAK MARTEK) faaliyet gösteren DTI İmplant Sistemleri Genel Müdürü Talat Buğur, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Buğur, çalışanlara başarı diledi.

Buğur, ziyarette yaptığı açıklamada, çalışmalarının, ihracat ve yurt dışı yatırımlarının Türk halkı ve dünya medyasıyla paylaşılmasında AA'nın katkılarının olduğunu belirterek, "Ülkemizin bu güzide kurumunun kuruluşunun 100. yılını kutlamak vesilesiyle sizleri ziyaret etmek istedik. Gerçekten çok özverili çalışıyorsunuz. Nice 100 yıllara diyoruz. Ülkemizin bu güzide kurumu Anadolu Ajansı devamlı yaşayacak ve haberleri vatandaşlarımıza ve dünya medyasıyla paylaşacaktır." diye konuştu.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette Buğur, AA'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Yalçıntaş'a plaket takdim etti.