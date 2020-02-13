AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve başkan yardımcıları, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesi Başkanı Engin Tumbaz ve başkan yardımcıları, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Tumbaz, çalışanlara başarı diledi.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek başkanı Tumbaz'a, başkan yardımcıları Metin Sevindik, Ahmet Fazlıoğlu, Kadir Otay, Ümit Uzgider ve şube müdürü İbrahim Akın da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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