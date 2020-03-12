AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Bünyamin Göl, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Göl, çalışanlara başarı diledi.

Göl, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince 4-5 Nisan tarihlerinde Demokrasi Meydanı'nda 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapılacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ülkelerini tanıtmak üzere stant açacağını aktaran Göl, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, dernek başkan yardımcısı Tarig İdris Gabreel ve dernek genel sekreteri Hasan Durmuş da yer aldı.