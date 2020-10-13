AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen'in yanı sıra sendika yöneticileri Ali Akıllı, Fuat Özgen ve Muğdat Kanpolat da yer aldı. Mengen ve beraberindekiler, AA Sakarya Bölge Müdürü görevine getirilen Yücel Velioğlu'na "hayırlı olsun" dileklerini ileterek çalışmalarında başarı diledi. Velioğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ajansın vizyonu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Mengen, Velioğlu'na Mehmet Akif İnan'ın eserlerini hediye etti.

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