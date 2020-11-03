AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Sakarya Basın İlan Kurumu Müdürü İbrahim Çorbacı ile Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çorbacı ve Çetin, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne atanan Yücel Velioğlu'na "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Velioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çorbacı ve Çetin de AA'ya çalışmalarında başarı diledi.