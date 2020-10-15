AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Jandarma Komutanı İlbayı'ya ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'yı ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen ziyarette Velioğlu, AA'nın çalışmaları hakkında İlbayı'ya bilgi verdi.
Kıdemli Albay İlbayı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Velioğlu, ziyaret sonunda AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü Ümit İlbayı'ya takdim etti.
- Kaynak: AA
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