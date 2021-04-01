AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ı ziyaret etti.
Başsavcı Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
Velioğlu da Korkmaz'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Velioğlu, Başsavcı Korkmaz'a AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.
Kaynak: AA
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