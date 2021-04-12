AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Velioğlu, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını Tipioğlu'na takdim etti.

Tipioğlu, ziyaretinden dolayı Velioğlu'na teşekkür etti, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını tebrik etti.

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