AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'a ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'u ziyaret etti.
Başsavcı Dursun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Velioğlu da Dursun'a kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Velioğlu, Başsavcı Dursun'a AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.
- Kaynak: AA
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