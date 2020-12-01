AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Sakarya BAM Başkanı Koçer'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Nuri Koçer'i ziyaret etti.
Başkan Koçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.
Velioğlu da Koçer'e kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Velioğlu, Başkan Koçer'e, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davalar, yargılamalar ve darbe girişiminin öne çıkan isimlerinin profillerini konu edinen AA'nın "15 Temmuz Darbe Yargılamaları: İddianameler ve Kararlar" isimli kitabını takdim etti.
- Kaynak: AA
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