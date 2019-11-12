Son Dakika Haberleri: AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Tipioğlu'na ziyaret
Son Dakika Güncel AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Tipioğlu'na ziyaret - Son Dakika

AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Tipioğlu'na ziyaret

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Tipioğlu'na ziyaret, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.

AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, Tipioğlu'na görevinde başarılar diledi.

Tipioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Kocaeli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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