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AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'tan Tipioğlu'na ziyaret
6 saat önce
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu ziyaret etti.
AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Yalçıntaş, Tipioğlu'na görevinde başarılar diledi.
Tipioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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