Ziyarette konuşan Akın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret ederek, AA'nın bu konuda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'ndan Bartın'da ziyaretler - Son Dakika

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