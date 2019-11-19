Son Dakika Haberleri: AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da
Son Dakika Güncel AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da - Son Dakika

AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da

6 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin şiddete evrilmesinin ardından kentte bulunan AA muhabiri, çatışma ve gelişmeleri yerinde takip ediyor.

AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin şiddete evrilmesinin ardından kentte bulunan AA muhabiri, çatışma ve gelişmeleri yerinde takip ediyor.

Kentin ana caddelerinin göstericiler tarafından kapatıldığı, üniversitelerde çatışmaların yaşandığı sıcak noktalardan görsel ve haber akışı kesintisiz sürüyor.

Gösterilerin kenti savaş alanına çevirdiği dev finans merkezi Hong Kong'da, şiddet ve kaosun daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Göstericilerin belirli bir düzen ve planlama çerçevesinde hareket etmemesi dikkati çekerken, küçük gruplar halinde organize olan eylemciler, belirli bölgelerde birden ortaya çıkarak molotofkokteyli ve taşlarla güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Çin'e iade yasa tasarısına karşı barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden itibaren süreci takip eden AA, hafta sonu bölgeye tekrar ulaşarak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ın 'Çin Seddi'
Sivas'ın 'çin seddi' ZEYTİNBURNU'NDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA Çin'de devlet sırrını alenen dergiye bastılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 17:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]