AA şiddet olaylarının sürdüğü Hong Kong'da

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan barışçıl gösterilerin şiddete evrilmesinin ardından kentte bulunan AA muhabiri, çatışma ve gelişmeleri yerinde takip ediyor.

Kentin ana caddelerinin göstericiler tarafından kapatıldığı, üniversitelerde çatışmaların yaşandığı sıcak noktalardan görsel ve haber akışı kesintisiz sürüyor.

Gösterilerin kenti savaş alanına çevirdiği dev finans merkezi Hong Kong'da, şiddet ve kaosun daha ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Göstericilerin belirli bir düzen ve planlama çerçevesinde hareket etmemesi dikkati çekerken, küçük gruplar halinde organize olan eylemciler, belirli bölgelerde birden ortaya çıkarak molotofkokteyli ve taşlarla güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Çin'e iade yasa tasarısına karşı barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden itibaren süreci takip eden AA, hafta sonu bölgeye tekrar ulaşarak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.