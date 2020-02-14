AA Spor Sohbetleri - Milli Çekiççi Özkan Baltacı (3)

2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı az farkla kaçırınca misafir olarak olimpiyatlara götürülen milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istediğini söyledi.

Çekiç atmada 12 yılı geride bırakan 26 yaşındaki Özkan'ın kariyerinde, 2011 dünya 18 yaş altı ikinciliği, 2014 Türkiye şampiyonluğu, 2017 Balkan şampiyonluğu, 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü ve 2019 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

Erkeklerde çok sayıda rekora sahip milli atlet Özkan Baltacı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

2020 yılı hedefleriniz neler? Daha önce kotayı aldınız, öncelikleriniz neler? Nasıl bir sportif çalışma takviminiz var?

Uzun yıllardır 2020, bizim en çok beklediğimiz seneydi. Aslında ben birçok Avrupa, dünya şampiyonasında finaller yaptım, madalyalar kazandım, birçok başarıya imza attım, kariyerimde birçok deneyimim oldu ama tek eksik olan olimpiyatlardı. 2016 Rio Olimpiyatları'nı bir kişiyle kaçırmıştım. Son haftalara kadar listenin içindeydim. Son hafta farklı bir eklemeler yüzünden 33'üncülüğe düşürülerek olimpiyatlara katılamadım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha iyi hazırlanabilmem için Bakanlığımız, federasyonumuz ve genel müdürlüğümüzün ortak istişaresiyle 2016 Rio Olimpiyatları'na seyirci olarak katıldım. Bir teselli olarak götürüldüm çünkü kaybetmem çok kötü bir durumdu. Ben o dönemde olimpiyatları tribünden izledim. Çekiç atmanın ve diğer branşların finallerini, seçmelerini, sahadaki organizasyonları oradan takip ettim. O atmosferi gördüm, yaşadım. Çok büyük bir atmosferdi, iyi ki beni oraya götürmüşler.

Olimpiyatları çok istiyordum ama oradaki atmosferi görmek hazırlıklarımı sıkıya almam gerektiğini bana öğretti. Böylelikle daha 4 yıl varken, gelecek ay olimpiyatlar olacakmış gibi aşırı çalışmaya başladım. Bunun sonucunda 2019 yılı geldiğinde olimpiyat barajını 77,50 metre atarak olimpiyat biletimi aldım.

2020 yılına girdik ve önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Çok iyi hazırlanıyorum, hayatımın en sıkı dönemleri diyebilirim. Sporcuların özel hayatından ne kadar kıstığını iyi bilirsiniz ama ben daha da fazla kısıyorum, başarmam gereken şeyler var. Yaklaşık dört beş ay önce amca oldum ancak onu bile ziyarete gidemedim. Çünkü bu büyük organizasyon için çok sıkı çalışmam gerekiyor. Bu zamana kadar en iyi dönemimi de geçiriyor olabilirim. Güzel şeyler bekliyor sanırım bizi. İnanıyorum inşallah güzel şeyler olacak, madalya olabilir.

Olimpiyatlara gitmeden olimpiyat tecrübesi yaşayan nadir sporculardan birisin. Bu sana bir anlamda çok şey katmış olsa gerek. 2020 Tokyo senin için bir avantaj mı?

Tokyo benim için avantaj, dediğiniz gibi, orada yarışmadan deneyimlemiş biriyim. Bu, bana farklı bir deneyim kazandırdı. Oradaki atmosferi, ne yapılması gerektiğini gördüm. Sahada farklı olmayı, daha iyi hazırlanmayı orada öngördüm. 2016 yılından sonra bu çıkarımlarımla bir felsefe edinerek çalışmaya başladım. 2016'da bu acı tatlı olayı yaşadıktan sonra, olimpiyat barajını geçeceğiz mi geçemeyeceğiz mi gibi durumlara düşmeden, son günü beklemeden olimpiyat barajını geçmiş oldum.

Böylelikle üzerinizdeki baskı kalkmış oldu…

Orada belki finali kaçırdım ama belki şimdi Tokyo'da madalya alırım. Yarışsaydım belki bu kadar tecrübe edinemeyecektim. Benim için ilk olimpiyat olmasının farklı bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar yarışacağım en farklı yarışma olabilir. Gözümü çok kararttım çünkü. Çok çalışıyorum, diğer sporculara göre benim için avantajlı olacak.