AA Spor Sohbetleri - Milli çekiççi Özkan Baltacı (4)

2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı az farkla kaçırınca misafir olarak olimpiyatlara götürülen milli çekiççi Özkan Baltacı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istediğini söyledi.

Çekiç atmada 12 yılı geride bırakan 26 yaşındaki Özkan'ın kariyerinde, 2011 dünya 18 yaş altı ikinciliği, 2014 Türkiye şampiyonluğu, 2017 Balkan şampiyonluğu, 2018 Avrupa Atmalar Kupası üçüncülüğü ve 2019 Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları şampiyonluğu bulunuyor.

Erkeklerde çok sayıda rekora sahip milli atlet Özkan Baltacı, Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Sizi hiç tanımayan birine milli sporcuyum, çekiç atıyorum dediğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Genellikle çekiç olarak değil de fiziksel özelliklerimden dolayı güreş, daha farklı branştan olduğum zannediliyor. Çekiç atıyorum dediğimde bir duraksama oluyor. Sonra da birçok sporun tanıtımında büyük katkısı olan rahmetli oyuncu Kemal Sunal'ın filmindeki çekiç atma sahnesini hatırlatınca o zaman hatırlamayan kalmıyor. Biz elimizden geldiğince sporumuzu medya aracılığıyla tanıtmaya çalışıyoruz. Her şey atletizm ve çekiç atma için.

Çekicin ağırlığı düşürülerek 20 katlı bir binanın camını kırabilir misiniz?

Ağırlığı düştüğü zaman daha büyük şeyler yaparım diye düşünüyorum. Bazı antrenmanlarda 7 kilo 260 gram atıyorum ama farklı antrenmanlarda 8, 9, 16 kilo da atıyorum. Yeri geliyor 5 kiloya da düşüyorum, daha da hızlanabilmek için. Sahada da bazen sıkı güvenlik önlemi alınmasına rağmen, çekici tribünlere attığım da oluyor. Çekiç yaklaşık 100 kilometre hızla gelebiliyor, düştüğü yere de kendi ağırlığından çok daha fazla bir baskıyla düşüyor. Bazen çekiç o kadar gömülüyor ki zor çıkarıyoruz.

Günde toplamda kaç ton ağırlık taşıyorsun böylelikle?

Profesyonel anlamda bir hesaplama yapılmadıysa da yaklaşık günde 10-15 ton ağırlığa direnç sağlıyorum. İki ya da üç antrenman yaptığımızda ise çekiç atma kuvvete dayanan bir branş olduğu için yaklaşık 40-45 tonu buluyor. Kısaca ortalama 30 tonla çalıştığımızı söyleyebilirim. Ağırlık antrenmanlarımız neredeyse bir halterci kadar ağır geçiyor. Hatta birçok halterci arkadaşım, halterde de bir yarış diyor.

Çekiç zor, emek isteyen bir branş. Soğuk hava koşullarında ağır antrenman yapıyoruz, ellerim soğuktan yara, tahriş oluyor.