Muhammed Furkan Özbek'in şarkıya eşlik etmesi ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, AA Spor Sohbetleri'ne konuk oldu. Röportajın sonunda AA stüdyo ekibi de Muhammed Furkan'a çok sevdiği Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısını stüdyoda dinleterek sürpriz yaptı.

Kaynak: AA

Cengiz Kurtoğlu, Muhammed Furkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz - Son Dakika

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