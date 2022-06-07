AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz - Son Dakika
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AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz

07.06.2022 15:00

AA stüdyo ekibin milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e sürpriz yapılması Röportaj esnasında Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısının çalınması Muhammed Furkan Özbek'in şarkıya eşlik etmesi ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan...

AA stüdyo ekibin milli halterci Muhammed Furkan Özbek'e sürpriz yapılması

Röportaj esnasında Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısının çalınması

Muhammed Furkan Özbek'in şarkıya eşlik etmesi ANKARA - Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, AA Spor Sohbetleri'ne konuk oldu. Röportajın sonunda AA stüdyo ekibi de Muhammed Furkan'a çok sevdiği Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısını stüdyoda dinleterek sürpriz yaptı.

AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz
AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz
AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz
AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz

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Sporda şampiyonluğa giden yol 'diyet'ten geçiyor Sporda şampiyonluğa giden yol 'diyet'ten geçiyor
Kaynak: AA

Cengiz Kurtoğlu, Muhammed Furkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA stüdyo ekibinden milli halterci Muhammed Furkan'a sürpriz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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