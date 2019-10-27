Son Dakika Haberleri: AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Son Dakika Güncel AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

1 saat önce

Operasyon bölgesinden detaylar Yerlebir edilen evin enkazı Vurulan evden detaylar Vurulan aracın enkazı Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

Operasyon bölgesinden detaylar

Yerlebir edilen evin enkazı

Vurulan evden detaylar

Vurulan aracın enkazı

Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 17:08:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]