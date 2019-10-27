AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
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Operasyon bölgesinden detaylar Yerlebir edilen evin enkazı Vurulan evden detaylar Vurulan aracın enkazı Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:31 Kaynak: AA
Operasyon bölgesinden detaylar
Yerlebir edilen evin enkazı
Vurulan evden detaylar
Vurulan aracın enkazı
Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.
Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi