Evlerin etrafındaki çadırlar ve bölgedeki hasardan detay AA, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

ABD Başkanı Trump: Washington'da çok fazla sızıntı var, güvenlik için detayları paylaşmadık