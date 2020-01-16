AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi - Son Dakika

AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA), Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkes öncesi şiddetli çatışmaların yaşandığı Remle bölgesini havadan görüntüledi.

AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA), Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkes öncesi şiddetli çatışmaların yaşandığı Remle bölgesini havadan görüntüledi.

Başkentin güneyindeki eski havalimanı civarında yer alan Remle bölgesi, ateşkes sağlanmadan önce Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyordu.


Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla 12 Ocak'ta uygulamaya giren ateşkesin ardından bölgedeki güçlü patlama sesleri kesildi.

Bölgede sükünet hakim

Çatışmalar sırasında can tehlikesiyle karşı karşıya kalan sivillerin kaçtığı Remle, artık hayalet kasabayı andırıyor. Bir dönem Trablus'un işlek mahallelerinden biri olan bölgede hareketsizlik göze çarpıyor.

Hafter'in ateşkes anlaşmasını imzalamamasına rağmen Libya'da 12 Ocak'tan bu yana çatışmasızlık hali büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes anlaşmasını imzalamayıp Rusya'yı terk eden Hafter'in, masada öfke nöbeti geçirdiği ortaya çıktı
Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı

Son Dakika Haberleri
22:13 Kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
22:12 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
22:11 Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
22:10 Eşini dövüp, çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa tutuksuz yargılama - Son Dakika
22:05 Horozun kendisine taş atan postacıdan intikam aldığı anlar kamerada - Son Dakika
21:54 Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 22:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AA, Trablus'un güneyindeki çatışma noktalarını havadan görüntüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]