İşte Türkevi'ne yönelik saldırının görüntüleri! Demir levyeyle saldırmış - Son Dakika
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İşte Türkevi'ne yönelik saldırının görüntüleri! Demir levyeyle saldırmış

22.05.2023 23:35

New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde siyah kıyafetli ve siyah şapkalı bir kişinin elinde demir levyeyle Türkevi binasına yaklaştığı görüldü. Saldırgan, bina önünde park edilmiş bir aracın arkasında bir süre vakit geçirdikten sonra bir anda levyeyi kaldırarak Türkevi binasının camlarına saldırmaya başladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu, Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullandığı Türkevi binasına saldırıldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını söyledi. Başkonsolos Özgür, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

AA, Türkevi'ne yönelik saldırının görüntülerine ulaştı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türkevi'ne yönelik saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde siyah kıyafetli ve siyah şapkalı bir kişinin elinde demir levyeyle Türkevi binasına yaklaştığı görülüyor. Saldırgan, bina önünde park edilmiş bir aracın arkasında bir süre vakit geçirdikten sonra bir anda levyeyi kaldırarak Türkevi binasının camlarına saldırmaya başlıyor. Görüntülerde saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

AA, Türkevi'ne yönelik saldırının görüntülerine ulaştı

"12 CAM HASAR GÖRDÜ"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktararak, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık. " ifadelerini kullanmıştı.

AA, Türkevi'ne yönelik saldırının görüntülerine ulaştı
AA, Türkevi'ne yönelik saldırının görüntülerine ulaştı
Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, New York, Türkiye, Türkevi, Güncel, Son Dakika

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