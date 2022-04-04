AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi - Son Dakika
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AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi

04.04.2022 14:20

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, Kiev bölgesinde Rus güçlerinden kurtarılan ve Ukrayna askerlerinin yeniden kontrolü sağladığı Motijin köyünde savaşın izlerini görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri, Kiev bölgesinde Rus güçlerinden kurtarılan ve Ukrayna askerlerinin yeniden kontrolü sağladığı Motijin köyünde savaşın izlerini görüntüledi.

Motijin köyünde iki gün önce köy yakınındaki ormanlık alanda alelacele gömüldükleri anlaşılan 4 ceset bulunmuştu. Cesetlerin köy muhtarı Olya Sutlilenko ile ailesine ait olduğu belirlenmişti. Söz konusu alanın yakınındaki bir kuyudan da elleri arkadan bağlanarak katledilmiş bir kişinin cesedi çıkarılmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Motijin'e giderek incelemelerde bulundu.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Geraşenko, köy muhtarı ve ailesinin Rus askerlerince katledildiğini belirterek "Bu cinayetlerin faillerini biliyoruz. Bunu Vladimir Putin yaptı." dedi.

Geraşenko, Rus güçlerinin Ukrayna'da sivilleri katlettiğini öne sürerek faillerin cezalandırılacağını vurguladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ve çevresini 1 Nisan'da Rus güçlerinden kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

Batı ülkelerinden Buça'da sivillerin katledilmesine tepkiler gelmiş, Rusya ise sivilleri katlettiğine yönelik iddiaları yalanlamıştı.

AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi
AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi
AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi

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Anadolu Ajansı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Ukraynalı köy muhtarının ailesiyle öldürüldüğü Motijin köyüne girdi - Son Dakika


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