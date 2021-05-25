AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen "Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Yeni Nesil Habercilik Eğitim Programı" başladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle eğitim düzenlendiği belirtildi.

Eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, uzun yıllardır sahada görev alan bir gazeteci olarak haber kapsamında bulunduğu Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi birçok bölgeden gelen katılımcıları programda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sosyal medyanın gelişiminin gazeteciliği öldürdüğünü ileri süren görüşlere katılmadığını belirten Bayraktar, sürekli uzmanlık ve gelişim gerektiren bir alan olan gazeteciliğin gücünün ve etkisinin artmaya devam edeceğini söyledi.

Tarihte birçok önemli ismin gazetecilik yaptığına dikkati çeken Bayraktar, fikirleri ve idealleri olan insanlar için gazeteciliğin doğru bir meslek olacağını ifade etti.

Programın açılışında konuşan TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, kadim vakıf kültürü anlayışıyla çalışan TİKA'nın çok sayıda ülkede başta eğitim, sağlık ve altyapı gibi pek çok proje yürüttüğüne dikkati çekti.

Polat, AA ve TRT gibi kurumlar iş birliğinde düzenlediği medya kapasite geliştirme eğitimlerinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir de programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngilizce düzenlenen ve 3 gün sürecek eğitim programına 24 ülkeden 90'ı aşkın medya mensubu katılıyor.