AA ve TİKA iş birliğinde "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

AA ve TİKA iş birliğinde "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı

12.10.2020 15:17
AA ve TİKA iş birliğinde

Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle, TİKA'nın Muhabir Eğitim Programı (MEP) kapsamında düzenlenen "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı.

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, AA'nın yüz yıllık birikimini ve global ağının zenginliğini Haber Akademisi'nin düzenlediği eğitimlerle medya temsilcileri ve genç gazetecilerle paylaştığını kaydetti.

AA muhabirlerinin küresel ekonomiyi merkezlerinde takip ettiğini aktaran İşbilir, bu sayede AA'nın güçlü muhabir kadrosu ve yüz yıllık birikimiyle her gün global ölçekte ekonomi, finans, enerji ve şirketlerle ilgili içerik ürettiğini belirtti.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de TİKA'nın "Türk-tipi kalkınma modeli" ile çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Tanyeli, TİKA'nın 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiği medya eğitimlerine 40'tan fazla ülkede 700'ü aşkın medya temsilcisinin katıldığını sözlerine ekledi.

Arnavutluk, Filipinler, Kamerun, Karadağ, Macaristan, Moldova, Pakistan, Tanzanya ve Uganda'dan toplam 25 medya temsilcisinin katıldığı programın ilk günü AA Londra Ekonomi Başmuhabiri Gökhan Kurtaran'ın "Ekonomi ve Finans Haberleri" dersiyle sona erdi.

Eğitim programının ikinci gününde AA Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam "Uluslararası Ekonomi Kuruluşları ve Enerji Ekonomisi" eğitimini, AA Finans Haberleri Başmuhabiri Bahattin Gönültaş da "Güncel Ekonomik Gelişme ve Göstergeler" eğitimini verecek.

Program 15 Ekim Çarşamba günü AA Enerji Haberleri Editörü Oğuzhan Özsoy'un "Şirket Haberleri" ve AA Finans Haberleri Başmuhabiri Bahattin Gönültaş'ın "Ekonomi ve Finans Haber Kaynakları" dersleriyle sona erecek.

Ekonomi, Finans, Medya, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ve TİKA iş birliğinde 'Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı' başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler         
14:52
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı         
14:23
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 15:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA ve TİKA iş birliğinde "Online Ekonomi ve Finans Haberciliği Eğitim Programı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei