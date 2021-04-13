AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

13.04.2021 15:05
AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın Muhabir Yetiştirme Programı (MEP) kapsamında düzenlenen eğitim programının açılışında bir konuşma yapan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy, TİKA ve AA iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, çeşitli alanlarda basın mensuplarının kapasitesini artıracağına dikkati çekti.

Toplumun haber alma hakkı ve bunun kalitesinin artırılmasının gözden kaçan önemli bir kalkınma göstergesi olduğuna işaret eden Aksoy, Türkiye'nin farklı ülkelere habercilik eğitiminin yanı sıra teknik ekipman desteği de sağladığını vurguladı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de Türkiye'nin bu alanda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğunu dile getirerek, "Bir haber savaş başlatabilir ve bir fotoğraf barışı getirebilir, anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu ana kadar 3 binden fazla medya çalışanına eğitim verdik. Bu programda da 11 ülkeden katılımcı yer alıyor." dedi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ise her gün değişen medya modelleri sebebiyle bu eğitimleri 'yeni medya eğitimleri' olarak adlandırdıklarına değinerek, "Bu anlamda meseleyi farklı açılardan değerlendirebilmek için enerji sektörü gibi alanlarda uzmanlaşmak gerekiyor. AA olarak insanlara yatırım yapmaya, gazetecilerle tecrübemizi paylaşarak eğitimlerine katkıda bulunmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim dili İngilizce olan program, simultane Arapça ve Portekizce tercümeyle de destekleniyor. Farklı ülkelerden 80 kursiyerin katıldığı program, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, enerji diplomasisi, dünyada enerji politikaları ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verilecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Enerji, TİKA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen 'Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı' başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek 24 saat evli kalıp yıllardır nafaka veren talihsiz adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 24 saat evli kalıp yıllardır nafaka veren talihsiz adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni

Son Dakika Haberleri
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
15:03 45 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın güzellik sırrını verdi! İşin özü buz ve yumurta beyazında
14:58 Yangında hayatını kaybeden ev sahibi elleri ve ayakları zincirle bağlanmış halde bulundu
14:53 Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış
14:48 Başvurular için yarın son gün! Üniversitelilere 2.500, doktora öğrencilerine 7.500 lira destek
14:40 Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı
14:17 Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti Fenerbahçe, teknik direktör Lucien Favre'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti         
14:59
Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış Operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Polisler, Peker'in lüks villasındaki çelik kasayı keserek açmış         
14:53
Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı Belediye başkanı cep telefon numarasını paylaştı! Görenler yanlışlık oldu sandı         
14:40
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler         
13:11
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu Tencere sektöründe cam kapak bulunamayınca 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu         
10:00
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 15:19:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei