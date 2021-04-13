AA ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın Muhabir Yetiştirme Programı (MEP) kapsamında düzenlenen eğitim programının açılışında bir konuşma yapan Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy, TİKA ve AA iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimin, çeşitli alanlarda basın mensuplarının kapasitesini artıracağına dikkati çekti.

Toplumun haber alma hakkı ve bunun kalitesinin artırılmasının gözden kaçan önemli bir kalkınma göstergesi olduğuna işaret eden Aksoy, Türkiye'nin farklı ülkelere habercilik eğitiminin yanı sıra teknik ekipman desteği de sağladığını vurguladı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de Türkiye'nin bu alanda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduğunu dile getirerek, "Bir haber savaş başlatabilir ve bir fotoğraf barışı getirebilir, anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu ana kadar 3 binden fazla medya çalışanına eğitim verdik. Bu programda da 11 ülkeden katılımcı yer alıyor." dedi.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ise her gün değişen medya modelleri sebebiyle bu eğitimleri 'yeni medya eğitimleri' olarak adlandırdıklarına değinerek, "Bu anlamda meseleyi farklı açılardan değerlendirebilmek için enerji sektörü gibi alanlarda uzmanlaşmak gerekiyor. AA olarak insanlara yatırım yapmaya, gazetecilerle tecrübemizi paylaşarak eğitimlerine katkıda bulunmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim dili İngilizce olan program, simultane Arapça ve Portekizce tercümeyle de destekleniyor. Farklı ülkelerden 80 kursiyerin katıldığı program, 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, enerji diplomasisi, dünyada enerji politikaları ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verilecek.