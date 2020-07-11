AA ve YTB iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

AA ve YTB iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" başladı.

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AA ve YTB'nin ortaklaşa düzenlediği ve 10 farklı ülkeden 60 gazetecinin katıldığı program, kurumların tanıtım videolarıyla başladı.

Programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, bu yıl 100'üncü yaşını kutlayan AA'nın, bu tür eğitim faaliyetleriyle 100 yıllık tecrübesini uluslararası medya mensuplarına aktardığını söyledi.

İşbilir, küresel medyanın çifte standartlı yayınlarının ve İslamofobik habercilik anlayışının yerel medya kapasitesini artırmayı zorunlu kıldığını vurgulayarak "Aksi takdirde, Suriye, Yemen, Filistin, Keşmir ve Arakan gibi birçok kriz bölgesindeki gerçekler uluslararası kamuoyu tarafından tam olarak anlaşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Benzer şekilde Türkiye'deki olumlu insan hikayeleri, başarılı çalışmalar, kültür-sanat ve teknolojik gelişmelerin de görmezden gelinebildiğine işaret eden İşbilir, "Bu küresel medya kısır döngüsünü kırmak, yerel sesleri yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

YTB Asya Pasifik Bölgesi Koordinatörü Ebubekir Kadri Bişkinler de Asya-Pasifik bölgesindeki ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerine işaret ederek geçen yıl YTB'nin bu bölgeye yönelik programlardan yaklaşık 750 kişinin faydalandığını vurguladı.

Bişkinler, YTB'nin, Osmanlı Devleti'nin Güney Asya ülkeleriyle ilişkisi üzerine bir proje ile bölgede yaşayan ve Osmanlı soyundan gelen aileleri konu alan bir eser çalışmasına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Program kapsamında, "Koronavirüs Döneminde Gazetecilik" dersi eğitimi veren AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlayan karantina uygulamalarının gazetecilerin çalışma yöntemlerini de değiştirdiğini anlattı.

Gazeteciliğin ve yazılı basının son yıllarda başlayan dönüşümünün pandemi süreciyle daha da hızlandığını belirten Öztürk, medya alanındaki dönüşümün devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Öztürk, medya alanındaki dönüşümün, bölge gazetecileri için yeni fırsatlar ortaya çıkarabileceğini sözlerine ekledi.

Eğitimin ilk günü, AA İngilizce Haberleri Editörlüğünde Başmuhabir olarak görev yapan Syed İftikhar Gilani'nin sunumuyla sona erdi.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ve YTB iş birliğinde 'Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı' başladı - Son Dakika
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