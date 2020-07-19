AA ve YTB'nin düzenlediği "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" sona erdi - Son Dakika

AA ve YTB'nin düzenlediği "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" sona erdi

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

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Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen iki haftalık programda, 10 ülkeden 60 iletişimci eğitim aldı.

Katılımcılar, AA'nın deneyimli kadrosunca "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Zamanlarında Gazetecilik", "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği" ile "Multimedya Uygulamaları" gibi başlıklarda verilen eğitimlerde yeni nesil gazetecilik uygulamalarını öğrenme ve uygulama imkanı buldu.

Eğitimde katılımcılara, AA Haber Akademisi'nin riskli bölgelerde habercilik yapacak gazetecilere yönelik düzenlediği "Savaş Muhabirliği Eğitimi" ve Türkiye'nin son dönemde artan uluslararası medya tecrübesi de anlatıldı.

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, programın kapanışında yaptığı konuşmada, AA Haber Akademisi olarak bir eğitim çalışmasını daha başarıyla tamamladıklarını belirterek Kovid-19 sürecinde benzer online medya eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Programda iş birliği yaptıkları YTB'ye de teşekkür eden İşbilir, "Temel gazetecilik eğitimleri ile birlikte diplomasi, enerji, savunma, insani yardım ve ekonomi gibi ihtisas konularında da habercilik eğitimleri gerçekleştirerek yüz yıllık köklü bir kurum olan Anadolu Ajansı'nın tecrübesini dünyanın her yerinden genç gazetecilere aktarmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Anadolu Ajansı, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA ve YTB'nin düzenlediği 'Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı' sona erdi - Son Dakika
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19:54
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
19:30
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
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