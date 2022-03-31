AA Yayın Koordinatörü Bostan, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, iklim değişikliği ve çevre meselesini, AA haber ajandasının en önemli maddelerinden biri olarak kodladıklarını belirterek "3 ay önce Çevre Editörlüğümüzü kurduk ve ekiplerimizi oluşturduk. Çevre haberlerimizin geniş kitlelere ulaşması için 'yeşil hat' markasını oluşturduk. Çevre Editörlüğümüzün dışarıdaki görünümü olan 'yeşil hat'tımız inşallah yarın faaliyete geçiyor." dedi.

ATO Congresium'da, Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında "İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Odağında Medya ve Habercilik" oturumu gerçekleştirildi.

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, oturumda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve çevre konusunun gelecek 50 yılda devletlerin, toplumların ve her bireyin önemli gündem başlıklarından biri olacağını ve dünyanın geleceğine şekil verecek bu konuyu ele almak için burada olduklarını söyledi.

İklim kriziyle mücadelede herkese sorumluluklar düştüğüne, bu krizle mücadelede en önemli muhataplardan birinin de medya olduğuna dikkati çeken Bostan, medyanın çevre konusuna hak ettiği değeri vermekte biraz geciktiği eleştirisinde bulundu.

Bostan, iklim ve çevre haberciliği alanında medyada yeni bir metodolojinin ortaya konulmaya çalışıldığına işaret ederek emekleme aşamasında bulunan medyadaki bu yeni alanda hızlı ilerlemenin yaşandığını söyledi.

"AA, Türkiye'nin ilk Çevre Editörlüğünü kurdu"

Bostan, "Medyanın, son yıllarda çevre ve iklim konusunda birbiriyle daha fazla konuşmaya başladığını, daha fazla iletişim halinde olduğunu, iş birliği mekanizmaları geliştirdiğini, daha çok tartıştığını görüyoruz. Bu, AA olarak da şahsen de bizi memnun ediyor." dedi.

AA'nın çevreyle ilgili çalışmalarına değinen Bostan şöyle devam etti:

"İklim değişikliği ve çevre meselesini AA olarak haber ajandamızın en önemli maddelerinden biri olarak kodladık. Bu konuyu önemsiyoruz. Bir şeyler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu doğrultuda aslında önemli adımlar da atıyoruz. AA, konvansiyonel medyayı düşünürsek, konvansiyonel medyanın dışında da ben hiç görmedim ama belki bilgim dışında varsa kaçırmış olabilirim diye konvansiyonel medya diyorum, Türkiye'nin ilk Çevre Editörlüğünü kuruyor. Aslında kurdu. Biz 3 ay önce Çevre Editörlüğümüzü kurduk ve ekiplerimizi oluşturduk. Uzman gazetecilerden, profesyonel arkadaşlardan oluşuyor Çevre Editörlüğümüz ve çalışmalara başladık. Çevre haberlerimizin geniş kitlelere ulaşması için 'yeşil hat' markasını oluşturduk. Bunun için tasarımını beğeneceğinizi umduğum bir internet sitesi yaptık. Test yayınlarını sürdürüyoruz. Çevre Editörlüğümüzün dışarıdaki görünümü olan 'yeşil hat'tımız inşallah yarın faaliyete geçiyor."

"Çevre haberlerinden ücret almayacağız"

AA'nın, çevreyle ilgili dünya genelinde yaşanan gelişmeleri bu alanda uzmanlaşmış editör ve muhabirlerle takip edip haberleştireceğini ifade eden Bostan, "Önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Normalde AA'nın haberleri, abonelerine ücretli olarak servis edilir. Ancak biz 'yeşil hat'tan yayınlayacağımız hiçbir haberimizden yani çevre haberlerinden ücret almayacağız. Çünkü bu konuda hem ulusal hem de uluslararası alanda farkındalığı artırmak, farkındalık sürecine AA olarak katkı sunmak istiyoruz. Bunu bir görev olarak görüyoruz. Böylece uluslararası alanda bu konularda referans kaynağı haline gelmek istiyoruz. Uzun vadede ise amacımız şu; iklim değişikliği ve çevre denildiğinde uluslararası medyada akla gelen ilk marka olalım istiyoruz." diye konuştu.

AA'nın gelecek aylarda çevre forumu düzenleyeceğini de açıklayan Bostan, uluslararası kamuoyu ve medyanın önde gelen isimlerinin bir araya geleceği forumda, çevre konusunda ufuk açıcı tartışmaların gerçekleştirileceğini ve böylece çevre ve iklim haberciliğinde ülkeye katma değer sağlamayı planladıklarını dile getirdi.

Bostan, çevre konusundaki faaliyetlerini planlarken AA'nın güçlü yanlarına da odaklandıklarını belirterek AA personelince üretilen görsel içeriklerin dünya genelinde yarattığı etkiye dair örnekler verdi.

AA'nın çevre fotoğrafçılığı alanında uzun yıllara dayanan bir birikimi olduğuna işaret eden Bostan, AA'nın çöllerden kutuplara iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koyan çarpıcı kareleri abonelerine ulaştırdığını söyledi.

Son yıllarda haberciliğin daha tematik hale geldiği ve bunun da iklim ve çevre haberciliği için bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan Bostan, böylece bu alandaki uzman habercilerin daha kolay yetiştirilebileceğine inandığını aktardı.

"Bu alanda uzmanlaşmış haberciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Bostan, "Çevre ve iklim haberciliğinde bugünkü uzmanlaşmanın, çok yeni bir alan olduğu için istediğimiz düzeyden çok uzakta olduğunu görüyoruz. AA olarak bu alanda uzmanlaşmış haberciler yetiştirmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü uzmanlaşma çok önemli. Çevre, uzmanlaşmayı gerektirecek kadar önemli." dedi.

Habercilerin eğitim aldığı AA Haber Akademisi'nin çalışmalarına değinen Bostan, "İklim ve çevre haberciliği eğitimleri de önümüzdeki süreçte Akademi'de verilen eğitimlerin önemli bir parçası olacak. Bunun üzerine bir strateji kuracağız, arkadaşlarımıza eğitim vereceğiz, çevre konusuna hassasiyetle eğileceğiz ve çevre konusunda uzman muhabirlerin, foto muhabirlerin hatta kameramanların yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Çünkü buna çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Toplumun çevre ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalığının artmasında medyanın çok stratejik bir önemi olduğunu vurgulayan Bostan, bu bilinçle hareket eden habercilerin hem bugünü hem de yarını inşa edeceklerini, insanlığın geleceğinde çok önemli bir paya sahip olacaklarını kaydetti.

Ankara Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'a teşekkür plaketi verdi.