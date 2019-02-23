Son Dakika Haberleri: Aa Yayınları "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Nde İlgi Görüyor

Aa Yayınları "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali"Nde İlgi Görüyor

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

Aa Yayınları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali" devam ediyor.

Bu yıl ilk kez "Bir Uzun Hikaye" temasıyla düzenlenen festivalin global iletişim ortağı olan Anadolu Ajansı (AA) da farklı türdeki özgün kitaplarını kitapseverlerle buluşturuyor.

Fuarın açılış programına katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da fuardaki AA standını gezdi.

AA yayınlarını ilgiyle takip ettiğini ifade eden Erdoğan, ilk kez fuarda sergilenen "Cemal Kaşıkçı Cinayeti" adlı kitabını inceledi.

Erdoğan'a kitabın Türkçe, İngilizce ve Arapça baskıları takdim edildi.

Fuarda AA yayınlarından çıkan "Gökyüzünden Türkiye", "Yükselen Afrika", "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", "Trump ve Küresel Düzen" ile "Muhabir - Habercinin Temel Kitabı" ve "Savaş Muhabiri - Riskli Bölgelerde Habercilik" eserleri okuyucuyla buluşuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:18 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrasya, Güncel
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