Son Dakika Haberleri: Aa "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

2 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emniyet Müdürü Çalışkan, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Boğazın Şimşekleri" fotoğraflarını seçen Çalışkan, "spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş Başa" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çalışkan, yaptığı açıklamada, yılın fotoğrafları için seçilen her bir karenin eşsiz güzellikte olduğunu ancak "haber" kategorisinde, Filistinli mücahidin yaralandığında dahi Türk bayrağını elinden düşürmeyişinin ölümsüzleştirildiği fotoğraftan etkilendiğini söyledi.

"Yaşam" kategorisinde, İstanbul Emniyet Müdürü olarak İstanbul'un büyüleyici güzelliğinin ortaya konduğu fotoğrafı beğendiğini ifade eden Çalışkan, "spor" kategorisinde ise bir Fenerbahçeli olarak Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Bursaspor maçında çekilen "Baş Başa" isimli fotoğrafı tercih ettiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Anadolu Ajansı bizim için çok değerli. Ajans çalışanlarına hizmetleri için teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:01 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel
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