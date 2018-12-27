Aa "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
1 saat önce
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy verdi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy verdi.
Bilecik, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları" için oy kullandı.
Haber kategorisinde seçimini Emin Sansar
'ın "Burseya Dağına Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğraflarından yana kullanan Bilecik, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafına oy verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:39 Kaynak: AA
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