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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA), 2019'a damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

AA

Anadolu Ajansı (AA), 2019'a damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra Antarktika, Suriye, Filistin, Yeni Zelanda, Endonezya, Fransa ve Fildişi Sahili gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 50 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 17, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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