AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan 100. kuruluş yıl dönümü mesajı... - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, Ajansın doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelesinin milli şuur ve vatanseverlik ruhu gözetilerek 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kazancı, Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 6 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ve "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle" yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. doğum gününü büyük bir coşku ve haklı bir iftiharla kutladıklarını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından 17 gün önce kurulan Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin Anadolu sathına ve tüm dünyaya duyurulmasında büyük vazife ifa ettiğine, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren de Türkiye'nin en büyük ve etkili haber ajansı olarak görevini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Kazancı, "100 yılın ardından geldiğimiz noktada Anadolu Ajansı, dünyanın en etkili haber ajanslarından biri konumuna yükselmiş, Türkiye'nin uluslararası bir markası olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı, 100 ülkede yaklaşık 6 bin basın kuruluşuna hizmet veriyor"

Şenol Kazancı, Anadolu Ajansının bugün Türkçe'nin dışında İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Rusça, Boşnakça, Endonezce, Soranice, Arnavutça, Makedonca ve Kurmanci olmak üzere toplam 13 dilde yayın yaptığını, 100 ülkede yaklaşık 6 bin basın kuruluşuna hizmet verdiğini, 124 uyruktan 3 binden fazla çalışanıyla günlük ortalama 2 bin haber, 2 bin 350 fotoğraf, 435 video yayınladığını ve her gün ortalama 18 canlı yayınla dünyaya seslendiğini aktardı.

Bugünün dünyasında ülkelerin küresel ağırlıklarının siyasi, iktisadi ve askeri güçleriyle olduğu kadar, bilgi üretme ve bilgiyi en doğru, hızlı ve etkili şekilde yayma kapasiteleriyle de ölçüldüğüne dikkati çeken Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, siyasi, iktisadi ve askeri manada küresel güçlü bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Anadolu Ajansı da bu kutlu yürüyüşte yerini almış, Türkiye'nin mesajlarını ve tezlerini dünyaya ulaştırma yolunda en etkili ve en güçlü iletişim aracı olmayı başarmıştır.

Anadolu Ajansının, dünya üzerindeki mazlumların ve mağdurların sesi olduğunu da burada özellikle vurgulamak isterim. Anadolu Ajansı, küresel barış, dostluk ve dayanışma gayelerini öne çıkarmış, sessiz yığınların sesi olmuş, dil, din, ırk, coğrafya ayrımı yapmaksızın gerçeği olduğu gibi aktarma mücadelesi vermiştir. Filistin'in haklı direnişi, Bosna'nın ayakta kalma mücadelesi, Arakan'ın acısı, Suriyeli mazlumların feryadı, geri bırakılmış Afrikalının dünyadan saklanan, üzeri örtülmek istenen hikayeleri, Anadolu Ajansının telgraf, teleks, faks, telefon, internetinde, objektiflerinde, videolarında, infografiklerinde kendisine yer ve destek bulabilmiştir."

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "100. kuruluş yıl dönümümüzü büyük bir gururla kutlarken, öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Anadolu Ajansına verdikleri büyük destekten dolayı şahsım, Anadolu Ajansı ve kurumumuzun tüm çalışanları adına şükranlarımı ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye her alanda tarihi atılımlar gerçekleştirirken, Anadolu Ajansı ailesi olarak bu atılımlara tanıklık etmekten, büyüyen Türkiye haberlerini kaydetmekten ve tüm dünyaya iletmekten tarifsiz bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Görev şehitlerimizi ve ailelerini asla unutmayacağız"

En büyük teşekkürü de AA çalışanlarının hak ettiğinin altını çizerek AA'nın kuruluşunda emeği geçen, vefat eden tüm emektarları saygı ve rahmetle andığını belirten Kazancı, şunları kaydetti:

"Görevi başında şehit olan Anadolu Ajansı çalışanlarına hürmetimiz ve vefamız sonsuzdur. Bu vesileyle, 1959 yılında, merhum Adnan Menderes'in İngiltere ziyareti sırasında kendisine eşlik eden, uçağın Londra'da düşmesi neticesinde hayatını kaybeden Genel Müdürümüz Şerif Arzık başta olmak üzere, haber peşindeyken uçurumdan yuvarlanıp hayatını kaybeden Bayburt muhabirimiz Abdulkadir Nişancı ve bombalı aracın patlaması sonucu genç yaşta kaybettiğimiz Suriye muhabirimiz Salih Mahmud Leyla gibi tüm görev şehitlerimize ve yakınlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendilerini ve ailelerini asla unutmayacağımızın sözünü bir kez daha veriyoruz.

Şu anda Türkiye'de ve dünya genelindeki 100 temsilciliğimizde büyük bir fedakarlıkla, cesaretle, aynı zamanda Anadolu Ajansının bir mensubu olma gururuyla çalışan arkadaşlarımıza da en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, kendileriyle çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca 100 yıllık bu yolculukta AA çatısı altında bulunup emek vermiş tüm eski çalışanlarımıza da minnettarlığımızı bir kere daha ifade ediyorum."

"Haber aktarma mücadelemizi 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Şenol Kazancı, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarken aynı zamanda tarihe tanıklık etmenin, tarihi yazmanın, büyüyen Türkiye'nin sesi ve görüntüsü olmanın da heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Bu heyecanın hiçbir zaman eksilmeyeceğini belirten Kazancı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, güvenilir, hızlı ve etkili haber aktarma mücadelemizi tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, gazetecilik mesleğinin onurunu muhafaza ederek, tarafsız, aynı derecede milli şuur ve vatanseverlik ruhunu da gözeterek, 100 yıl boyunca olduğu gibi kararlılıkla sürdüreceğiz. Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve insanlık için kutlu olmasını diliyor; milletimizin bizatihi eseri olan Anadolu Ajansının milletimizin istikametinden ayrılmayacağına ve milletimizin gururu olarak nice 100 yıllar boyunca yoluna devam edeceğine dair inancımla başta çalışanlarımıza, aziz milletimize ve sesimizin ulaştığı herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum."