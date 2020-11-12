AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ konferans verdi - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, mazeretin kişinin kendisine söylediği en büyük yalan olduğunu belirterek, "O yüzden mazeretlerimizin arkasına sığınmayalım ve çok çalışalım." dedi.

Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi personeline Kapaklı Atatürk Kültür Merkezinde "Başarı için, gelişmek için mazeret yok" başlıklı konferans verdi.

Kızıldağ, konuşmasında, eğitimin ailede anne ile başladığını söyledi.

Bugüne kadar 2 milyonu aşkın insanla bir araya geldiğini anlatan Kızıldağ, şunları belirtti:

"Onlara 'Mazeret yok' demek için kendi duygularımı paylaştım. 2,5 saati aşkın bir program yaptık. Biz büyük bir milletiz. Bu millet kendine olan inancını asla kaybetmemelidir. Asla umutsuzluğa düşmemeli. Hangi işi yaparsak yapalım mutlaka mazeret var, mutlaka çıkış var. Yeter ki bir arada olalım, birlikte olalım ve tek yürek olarak bir hedefe doğru kilitlenelim."

Kızıldağ, belediyede hatalı bir iş olması durumunda bunu görenlerin mutlaka söylemesi gerektiğini dile getirdi.

"Bana ne, ben bilmem ve bahane" üçlüsünün bir kişiyi başarısız kılmak için yeterli olduğunu vurgulayan Kızıldağ, şöyle dedi:

"Mazeret, insanın kendisine söylediği en büyük yalandır. O yüzden mazeretlerimizin arkasına sığınmayalım ve çok çalışalım. Öğrenmek yeni dönemde artık çok basit. Teknoloji çağındayız. Bakın, bu millet için 'Çılgın Türkler' diyorlar ya, işte onu biz en yakın tarih olan 15 Temmuz'da gördük, yaşadık. Bir millet tankın egzozunu tıkayarak durdurabileceğini, bir levye ile helikopter kovalanabileceğini, deyim yerindeyse 'deli cesareti'ni bir gecede gösterdi. Gerçekten dünyada çok farklı bir milletiz. Bizim gibi necip millete mazeretlerin, bahanelerin arkasına sığınmak yakışmaz."

Kızıldağ, konferansın ardından "Mazeret Yok" kitabını imzaladı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de belediye eğitimlerine katılan Kızıldağ'a teşekkür etti.