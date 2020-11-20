AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı - Son Dakika

AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı

20.11.2020 14:27
AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı, System.String[]

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi birim müdürlerine yönelik eğitim verdi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da Kapaklı Belediyesi birim müdürlerine yönelik eğitim verdi.

Kızıldağ, Kapaklı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen eğitim programında, insanın sosyal bir varlık olduğunu anımsattı.

İnsanın varoluştan bugüne kendisini sorguladığını belirten Kızıldağ, "Doğarken yüzde 50 fıtratı belirlenir insanın. Geriye kalan 50 de içinde yetiştiği aile, gittiği okul, komşusu vesaire... İnsanı etkileyen en önemli etken ise içinde doğduğu devlettir. Çocuğu etkileyen, aldığı eğitim ve yaşadığı çevre." dedi.

Kızıldağ, bireysel bir varlık olan insanın kendisiyle ilgili bildiği ve bilmediği yönleri olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Bilmediği yön olabilir mi? Oluyor. İnsan kendisine kötü der mi demez, kendisinin bildiği ama kendisine söylemediği bir yön var. İnsan sosyal bir varlıktır, insanı herkes tanıyor, eşi, arkadaşları, iş çevresi. Bunlar başkalarının bildiği yönleridir. Bir de başkalarının bilmediği yönleri vardır, insanın kendisinin ve başkasının bildiği yönü açık yönüdür. Kendisinin bilmediği, başkalarının bildiği yön ise insanın kör noktasıdır. İnsanoğlu kör noktasını bilse, başka şeyler yapacak aslında.

Bir de insanın kendisinin bildiği, başkasının bilmediği yönü ise sır bölgesidir. Herkesin bir sırrı mutlaka vardır. Asıl hikaye bu bölgede. O sırra dokunduğunuz an, kavga gürültü çıkıyor. Bir de insanın ve başkalarının bilmediği bir yönü var, yaradılışta olan yönü var. İnsan neden kavga eder biliyor musunuz? İnsanın sır bölgesi ile kör noktası aynı olmadığı için."

Aslında herkesin birbirini merak ettiğini vurgulayan Kızıldağ, "Özellikle endüstri devriminden sonra insan kaynakları konusunda yönetici yapılacak adamlara testler uygulandı ve hala uygulanmaya devam ediliyor. Üst düzey yöneticilerde bu tür testler her zaman faydalıdır, daha verimlidir." diye konuştu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de eğitimin faydalı geçtiğini belirterek Kızıldağ'a teşekkür etti.

Şaban Kızıldağ, Yönetim Kurulu, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Türkiye'de 8.299 TL'den satışa çıkan PlayStation 5, ilk günden tükendi Son Dakika: A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum 5 yıl hapsi istenen Metin Hara ifade verdi Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü
Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatıp kiralayacak         
14:00
Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak Ordu'da çöpten elektrik üretilip günlük 7 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak         
13:49
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamalarla ilgili en çok merak edilen 24 soruya yanıt verildi         
13:16
"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü         
13:09
Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak Son Dakika! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar cuma namazı saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak         
13:07
Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak         
12:26
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 14:38:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AA Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Kızıldağ, Tekirdağ'da eğitim programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei