AAA, Kemal Sunal!

Türkiye'nin gülen adamı Kemal Sunal'ın filmdeki görüntü ve sesi, derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlandı. Filmin çekimleri 3 gün, post prodüksiyonu 40 gün sürdü. Reklam filmi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi reklamı izlerken duygulanıp ağladığını söylerken kimi de ürkütücü buldu. ÇOK ÖZLEDİK ÇOK

Merhum sanatçının oyuncu oğlu Ali Sunal, şu açıklamayı yaptı: "Reklam öncesi izin aldılar. Bizce çok hoş oldu. İnsanın boğazında bir düğüm ve yüzünde güzel bir gülümseme bırakıyor. Çok özledik çok."

HER ŞEYİMİ KEMAL SUNAL'A BORÇLUYUM

Oyuncu Mehmet Kurt ise rolüyle ilgili şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri hep Kemal Sunal'a benzetildim. Tiyatro hayatıma Kemal Sunal sayesinde başladım. Her şeyimi de Kemal Sunal'a borçluyum. Bunu asla inkar edemem. Böylesi büyük bir ustayı oynamak ise çok hassas bir çizgi. Eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum. Onu biraz olsun anımsatıyorsam, insanları tebessüm ettiriyorsam büyük bir mutluluk. Yeni jenerasyonun Kemal Sunal'ı tanıması benim için çok önemli. Filmde yüzümde plastik makyaj yok. Bilgisayar ortamında hafif gamzelerim yapıldı, dişlerim ve göz altlarımla oynandı."