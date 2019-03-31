Son Dakika Haberleri: Aachen'de Türkler'den Örnek 'Çevre' Hareketi

Aachen'de Türkler'den Örnek 'Çevre' Hareketi

1 saat önce

CAMİ dernek başkanı Abdurrahman Kol, yaptıkları temizlik çalışması ile bölge halkına, İslam dininin maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi de göstermek istediklerini söyledi.

Aachen'de Türkler'den Örnek 'Çevre' Hareketi, System.String[]
CAMİ dernek başkanı Abdurrahman Kol, yaptıkları temizlik çalışması ile bölge halkına, İslam dininin maddi ve manevi temizliğe verdiği önemi de göstermek istediklerini söyledi. Aachen büyük şehir belediye başkanı adına Belde Başkanı Marianna Conrat'ın da katıldığı 'Çevre Bilinci' eylemine, yerel basın da büyük ilgi gösterdi. Başkan Conrat, cami cemaatinin şehirde yaptıkları temizlik ile gösterdikleri çevre bilinci hassasiyetinden dolayı cemaate teşekkür etti.

Başkan Abdurrahman Kol da, Hz. Muhammedin, "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin' sözünün ölçüt olduğunu söyledi. Kol, "Sokaklar, caddeler, ormanlar, denizler kısacası yaşadığımız çevre bütün canlıların hizmetine sunulmuştur. Bizlere sunulan bu yerlerin temiz tutulması bütün insanların görevidir" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 

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