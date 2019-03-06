Aalst Karnavalı'ndaki Yahudi Maketi Avrupa Komisyonu'nu da Rahatsız Etti

Belçika'nın Aalst şehrinde düzenlenen karnavalda Yahudi maketinin yer alması Avrupa Komisyonu'nu da rahatsız etti.

Belçika'nın Aalst şehrinde düzenlenen karnavalda Yahudi maketinin yer alması Avrupa Komisyonu'nu da rahatsız etti.



Belçika'nın dünyaca ünlü Aalst Karnavalı bu yıl 91. kez organize edildi. Üç gün süren ve çeşitli etkinliklere sahne olan Aalst Karnavalı'nın geleneksel geçit törenini yaklaşık 90 bin kişi izlerken, uluslararası basının karnavala ilgisi de yoğun oldu. UNESCO tarafından 2010 yılında Dünya Manevi Kültür Mirası kategorisine alınan karnavalın kökleri Orta Çağ'a kadar uzanıyor.



Karnavalın geçit törenindeki arabalardan birinde bir kasa para yanında büyük kanca burunları, kıvrık bukleleri olan karikatürize edilmiş Yahudi maketlerinin yer alması Yahudi toplumu arasında rahatsızlığa yol açtı. Belçika'da Yahudi Kuruluşları Forumu ve Yahudi Kuruluşları Koordinasyon Komitesi, 'ayrımcılık ve ırkçılık' ile mücadele veren Unia kurumuna şikayette bulundu. Avrupa Komisyonu'ndan şikayete destek niteliğinde gelen açıklamada, "Bunu hafifçe alamayız" ifadeleri yer aldı.



Yahudi karikatür rencide edici



Yahudi Kuruluşları Forumu ve Yahudi Kuruluşları Koordinasyon Komitesi'nin Unia kurumunu şikayette bulunmasının ardından Avrupa Komisyonu ve Belçika Adalet Bakanı Koen Geens tarafından iki Yahudi kuruluşuna destek gelmesi Yahudi toplumu arasında sevinçle karşılandı.



AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Aalst karnavalındaki Yahudi maketlerinin Holokost'tan 70 yıl sonra Avrupa sokaklarında yer alması kabul edilemez. Şimdi, yürürlükteki yasalara dayanarak, bireysel davalarla harekete geçmek ulusal makamlara kalmış durumda. Avrupa Komisyonu, nefret mesajlarından fiziksel saldırılara kadar her türlü anti-Semitizm'e karşı duruyor. Yahudi toplulukların korunması Avrupa Birliği için bir görevdir" dedi.



"Karnavalda Yahudi nefreti imajı yok"



Aalst Karnavalı organizasyon sorumlusu de Vismooil grubu, karnavalda Yahudi nefreti imajının olmadığını söyledi. Grup, "Bizim karnaval etkinliğimizde hiçbir inancı rencide etme gibi bir niyetimiz yok. Karnaval sadece karikatür eğlencesidir. Tasarruf ettiğimiz parayı sakladığımız yerde, pembe Yahudiler'in komik olacağını düşündük. Diğer dinlerde de karikatürler var. Yahudilerin hedefi oldum. Yahudiler tarafından sosyal medya yoluyla gönderilen tehditler hakkında polise suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kaydetti.



Aalst Belediye Başkanı D'Haese karnavalcılara sahip çıktı



Aalst Belediye Başkanı Christoph D'Haese, "Karnavalcılara sahip çıkacağım" dedi. D'Haese, "İki Yahudi kuruluşunun şikayeti ve Avrupa Komisyonu tepki gösterdi diye benim de Yahudi maketi ve karnavalı organize edenler hakkında şikayette bulunacağımı düşünmesinler. Aalst karnavalında nelerin yasak olup olmadığı konusunda belediye başkanının yaptırım yetkisi yoktur. Karnavalcıların Yahudileri incitme ve rencide edici niyetleri yoktu ve olmadı da" dedi.



Geçtiğimiz yıl karnavala ABD Başkanı Trump damgasını vurmuştu



Geçtiğimiz yıl yine onbinlerce kişinin izlediği üç günlük karnavalda, Belçika'nın eski İltica ve Mülteci Bakanı Theo Francken'in uyguladığı sert göç ve iltica politikası, Flaman ulusal kanalında programlar yapan Bart de Pauw'un birlikte çalıştığı kadınlara cinsel istismarda bulunması, ABD Başkanı Trump'ın kadınlara yönelik aşağılayıcı sözleri, Trump'ın medyaya sahte haber saldırıları, Rusya'nın olimpiyatlardaki doping suçları, İspanya'da Katalanların bağımsızlık talebi ve NV-A partisinin Katalanlara verdiği destek, Kuzey Kore'nin füze denemeleri gibi pek çok ulusal ve uluslararası gündem mizahi bir şekilde eleştirildi. Aalst Karnavalı'nda, mülteci problemi de yer almıştı. - BRÜKSEL

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