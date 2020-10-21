Aamir Khan'ın film çekimleri Nisan ayına ertelendi - Son Dakika

Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden Aamir Khan'ın, Ekim ayında Niğde'de çekeceği film ertelendi.

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, 'Forrest Gump' filminin uyarlaması olarak çektiği 'Laal Singh Chaddha'nın korona virüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini tamamlamak için geçtiğimiz aylarda Niğde'de yer bakmış ve Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar'da çekmeye karar vermişti.

Film çekimlerinin Ekim ayında başlaması beklenirken çekimlerin Nisan ayına ertelendiği öğrenildi. - NİĞDE