DG Sivasspor'un defans oyuncusu Aaron Appindangoye sakatlığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim" dedi.
Sivasspor'da sakatlığından dolayı 8 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak olan başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, sosyal medya hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı. Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan 28 yaşındaki futbolcu, şu notu ekledi:
"Ben güçlüyüm. Ben bir savaşçıyım, istediğimi elde etmek, hak ettiğimi elde etmek için her gün savaşıyorum. Beni Tanrı haricinde kimse durduramaz. Daha güçlü olarak geri döneceğim." - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:23 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Aaron Appindangoye: 'Daha güçlü olarak geri döneceğim' - Son Dakika Spor