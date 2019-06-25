Son Dakika Haberleri: Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika Spor Haber

Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, sağlık kontrolünden geçirildi.

Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Aaron Appindangoye, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aaron Appindangoye'ye İstanbul'da Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık taraması yapıldı.
Gabonlu futbolcu Aaron Appindangoye, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen stoper Appindangoye ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:40 Kaynak: AA
İstanbul, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun Kız çocuğuna istismarda bulunan muavin her yerde aranıyor Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na açık mektup: Ben hazırım!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:26:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aaron Appindangoye sağlık kontrolünden geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]